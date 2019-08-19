وطن النهار

طالب النائب محمد الحويلة بانشاء مستشفى متخصص للعلاج الطبيعي على ان يزود باحدث الاجهزة في هذا التخصص ونشر ثقافة العلاج، خصوصا مع اهمية العلاج، والعمل على تأهيل الكفاءات الكويتية، والاحتكاك مع الخبرات العالمية من خلال الابتعاث خصوصا مع تطور علم العلاج الطبيعي بشكل مستمر، حتى اصبح يتدخل في مجالات طبية اخرى، مثل كسور العظام، وامراض الهيكل العظمي، واصابات الاعصاب، والشلل الدماغي، وصحة اصابات صحة المرأة، واصابات النخاع الشوكي.

ودعا في اقتراح برغبة الى افتتاح معاهد ومدارس متخصصة في التدريب على اساسيات العلاج الطبيعي، كما دعا الى فتح مراكز العلاج الطبيعي في الفترة المسائية بالمستشفيات الحكومية طوال ايام العمل في الاسبوع، بما فيها مستشفى الرازي ومستشفى الطب الطبيعي مع توفير سيارات لنقل الحالات التي تستدعي نقلها من والى المستشفى والبيت وبالعكس.

وطالب في الاقتراح ايضا بالسماح بايفاد الحالات التي تستدعي علاج طبيعي متخصص للعلاج في الخارج على نفقة الدولة، لحين تجهيز مراكز متخصصة ومتقدمة في الكويت.

