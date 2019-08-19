وطن النهار

قضت محكمة التمييز بحبس مواطن 3 سنوات وتغريمه 3 الاف دينار وذلك لادارته حسابات وهمية عبر برامج التواصل الاجتماعي وابتزازه فتيات بنشر صورهن والتشهير بهن والاحتيال عليهن بمبالغ مالية.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحبس المتهم سنتين والغرامة 3000 دينار.

والجدير بالذكر أن المتهم سبق وان صدر بحقه حكم بالبراءة في قضايا أمن دولة بتهمة اذاعة اخبار كاذبة والاساءة لرموز الدولة وانتحال صفة رئيس دولة خليجية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه استعمل الشبكة المعلوماتية عن طريق وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد المجني عليهن بنشر صور عارية لهن على نحو يخدش الشرف والاعتبار والسمعة لحملهن على التنازل عن البلاغ المقدم منهن ضده على النحو المبين بالتحقيقات.

