وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام قائدي مركبات بأعمال الرعونة والاستهتار في محافظة حولي وتعريض حياتهما وحياة مستخدمي الطريق للخطر، توضح الادارة أن رجال الادارة العامة للمرور تمكنوا من ضبط قائديها واحالتهما الى نظارة المرور لارتكابهما مخالفات جسيمة وحجز المركبات وتحرير عدد من المخالفات بحقهما.

وتؤكد الادارة أن قطاع المرور والعمليات يتصدى بكل حزم وشدة للمخالفين والمستهترين، لافته الى أن الحملات المرورية والأمنية مستمرة على كل المناطق على مدار الساعة لضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وتهيب الادارة بقائدي المركبات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتثمن التفاعل الايجابي للاخوة المواطنين والمقيمين مع المظاهر والسلوكيات السلبية والتعاون مع رجال الأمن لضبط مرتكبيها، داعية الجميع الى ابلاغ هاتف الطوارئ 112 في حال رصد أي مخالفة.

