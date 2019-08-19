loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إلزام مواطن بدفع 38 ألفاً لطليقته قيمة نصيبها من بيع منزلهما


قضت محكمة الاستئناف بالزام مواطن بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 38 الف دينار قيمة نصيبها من بيع منزلهما المطلوب الى بنك الائتمان الكويتي بعد قيام الزوج ببيع البيت الحكومي بفائدة وسداد قرض الائتمان واستلامه باقي الفائدة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى في ان المواطنة «الطليقة» اقامت دعواها عبر المحامي زيد الخباز الذي طالب بندب خبير لبيان ثمن بيع العقار للمدعو عليه الثاني «الشاري» وكيف سدده الثمن للزوج وما اذا كان الزوج قد سلم موكلته «الطليقة» حصتها في هذا الثمن من عدمه وما اذا كانت ذمته مشغولة بثمة مبالغ لصالحها من عدمه مع الزام «الزوج» بان يؤدي الى «الطليقة» ما يسفر عنه تقرير الخبير.
وقال الخباز ان المنزل خصص للزوج وموكلته «الطليقة» قبل الطلاق عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتم بناؤه عن طريق بنك الائتمان الكويتي وبأنه خصص لهم كأسرة وبان للزوجة نصف قيمة الفائدة في حال بيع العقار وهذا ما انتهى اليه تقرير الخبير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة