وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف بالزام مواطن بأن يؤدي الى طليقته مبلغ 38 الف دينار قيمة نصيبها من بيع منزلهما المطلوب الى بنك الائتمان الكويتي بعد قيام الزوج ببيع البيت الحكومي بفائدة وسداد قرض الائتمان واستلامه باقي الفائدة.

وتتلخص تفاصيل الدعوى في ان المواطنة «الطليقة» اقامت دعواها عبر المحامي زيد الخباز الذي طالب بندب خبير لبيان ثمن بيع العقار للمدعو عليه الثاني «الشاري» وكيف سدده الثمن للزوج وما اذا كان الزوج قد سلم موكلته «الطليقة» حصتها في هذا الثمن من عدمه وما اذا كانت ذمته مشغولة بثمة مبالغ لصالحها من عدمه مع الزام «الزوج» بان يؤدي الى «الطليقة» ما يسفر عنه تقرير الخبير.

وقال الخباز ان المنزل خصص للزوج وموكلته «الطليقة» قبل الطلاق عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتم بناؤه عن طريق بنك الائتمان الكويتي وبأنه خصص لهم كأسرة وبان للزوجة نصف قيمة الفائدة في حال بيع العقار وهذا ما انتهى اليه تقرير الخبير.

