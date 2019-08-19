وطن النهار

قضت محكمة الجنايات ببراءة 3 فتيات من الاتجار في «الترامادول» وحيازته بقصد التعاطي.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما أقر به ضابط بادارة خفر السواحل واثناء تجواله بالدورية البريه لاداة الامن البحري في نقعة «الكوت» بمنطقة الفحيحيل شاهد المتهمة الاولى بحالة وصفها بأنها غير طبيعية وبأنها كانت مثيرة للشبهة ومرتبكة وتتردد كثيرا على المكان نفسه، فقام على اثر ذلك باستيقافها وسؤالها عن سبب تواجدها في المكان ثم طلب منها اثباتها الشخصي فقررت له بأنها لاتحمل اثبات.

واضاف الضابط قبل ارسالها الى ادارة خفر السواحل قام بتفتيشها احترازيا فعثر بجيبها الايمن على علبة خضراء اللون بداخلها ثلاثون حبة حمراء اللون مشتبه بها، وبسؤالها عن مصدر تحصلها افادت بأنها تستلمها من المتهمة الثانية فتوجه برفقتها الى الصالون النسائي الذي تعمل به المتهمة الثانية، واتصلت عليها هاتفيا وطلبت منها تزويدها بخمسين حبة، وبوصولهما الى العمارة التي يقع فيها الصالون شاهد ضابط الواقعة اثناء توقفه على مقربة من المكان المتهمة الثانية وهي ترمي كيساً ازرق اللون من نافذة الصالون، وعليه تقدم بطلب استصدار اذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمة الثانية وتم ضبطها وبارشاد منها عثر بداخل الصالون على 550 حبة حمراء وبمواجهتهما اقرا له بأنهما يتسلمان تلك الحبوب من المتهمة الثالثة ويقومان ببيعها له. وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهمات الثلاث امام المحكمة ودفعت ببطلان القبض والتفتيش الواقعين عليهن وبطلان جميع الاجراءات اللاحقة عليها، والقضاء اصليا بالبراءة واحتياطيا اطلب حضور كل من ضابط الواقعة والضابط مجري التحريات، وطلب حركة ابراج الهواتف ومن باب الاحتياط الكلي استعمال الرأفة.

