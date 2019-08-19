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استدعى الكرواتي روميو يوزاك 26 لاعباً لقائمة الأزرق التي ستخوض مباراتي نيبال وأستراليا يومي 5 و10 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. وعاد إلى القائمة لاعب وسط القادسية فهد الأنصاري ومدافع الأصفر ضاري سعيد، إلى جانب حارس مرمى نادي الكويت حميد القلاف، ولاعب وسط العربي علي خلف، بينما استبعد من التشكيلة التي خاضت بطولة غرب آسيا حارس النصر محمد هادي. ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون يوم 24 أغسطس الحالي بعد عودة يوزاك من بلاده حيث يقضي إجازة خاصة، على أن يلتحق لاعبو العربي والسالمية والكويت تباعاً فور انتهاء مباريات أنديتهم في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال.

ويستضيف العربي الاتحاد السكندري يوم 26 أغسطس، ويستقبل الكويت الشرطة العراقي يوم 28 من الشهر ذاته، فيما يحل السالمية ضيفاً على القوة الجوية العراقي يوم 29 منه.

وضمت القائمة المستدعاة كلا من: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، حميد القلاف، مبارك الفنيني، فيصل عجب، حسين الموسوي، علي خلف، أحمد الظفيري، بدر المطوع، خالد إبراهيم، رضا هاني، سلطان العنزي، عامر المعتوق، عبدالله ماوي، عيد الرشيدي، فهد الأنصاري، ضاري سعيد، محمد خالد، حمد الحربي، عمر حبيتر، يوسف ناصر، سامي الصانع، شريدة الشريدة، فهد حمود، فهد الهاجري، وفيصل زايد.

ويستهل الأزرق مشواره بمواجهة نيبال على ستاد جابر يوم 5 سبتمبر، على أن يستقب أستراليا بعدها بـ 5 أيام على ستاد نادي الكويت.

