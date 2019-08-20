مرأة

اتخذت دار فالنتينو الرومانسية عنواناً لها وابتكرت مجموعة تجمع بين القوة والأحاسيس والأناقة.. وقد طغت نقشة الأزهار على المجموعة بأشكال متعدّدة وقد ترك اللون الأسود بصمة بارزة في ذهن كل من شاهد العرض.

الرّومنطيقيّة قوّة، هذا هو المفهوم الذي جسّدته مجموعة فالنتينو التي عرضها بيير باولو بيكيولي في باريس.

لم يكن من الصّعب أيضاً على التّصاميم عكس ذاك المزاج من خلال اندماج الأسود والأبيض مع اللّون الأحمر الذي تتميّز به فالنتينو، إلى جانب الأخضر الزّمرّديّ والخردليّ الشّتويّ والزّهريّ الجذّاب ولون التّطريزات الزّهريّ الفاتح.

واستولتْ الزّهور الضّخمة على التّصاميم. فطغتْ زهرة الخشخاش المنوّم على رداء سلس قصير وعلى عدد من الفساتين.

ظهرتْ كايا جيربر مرتدية فستاناً ذا أكمام واسعة على مستوى المعصم مزيّن بزهور ملوّنة. وذكّرنا طابع المجموعة ببطلات روايات جين أوستن، إذ اتّسمتْ الإطلالات بالسّلاسة متّخذة شكل فساتين طويلة وأردية مزوّدة بقبّعات دراماتيكيّة. تجسّدُ مجموعتي هذه مفهوم الرّومنطيقيّة هذا ما قاله بيير باولو .

