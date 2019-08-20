مال وأعمال

كشفت مصادر خبيرة في قطاع الاتصالات عن وجود فرق ومجموعات من القراصنة يستخدمون الاتصالات المجانية عبر الانترنت بطرق مبتكرة، لاستغلال بعض ابناء المجتمع الكويتي من ميقيمين ومواطنيين وذلك عن طريق خداعهم لحصد ارباح ومكاسب مالية أو ايهامهم بالفوزبمبالغ مالية من خلال الاتصال عبر «فيبر» أو «واتس أب» وغيرها من التطبيقات،وقد انتشرت تلك العمليات بشكل كبير في الأونة الأخيرة مما يهدد بيانات معلومات الجماهير ولاسيما ممن ليس لديهم معرفة بشباك النصب والاحتيال .

واضافت المصادر لـ «النهار» ان عمليات الاحتيال تتم عبر رسائل على الهواتف تتضمن عبارات مثل لقد ربحت جائزة كبرى او ستصلك رسالة ارسل رقمها .. وما الى ذلك من طرق النصب ..

وقالت أن بعض المتعاملين مع التطبيقات التكنولوجية ساعدوا القراصنة بمدهم بالمعلومات وقد ساعد ذلك على سرقة أموال وحسابات العملاء خلال الانترنت مطالبة بضرورة تحرك الجهات المختصة والمعنية بمحاربة الجرائم المالية والإليكترونية لمنع استمرار تلك الحالات التي قد تكبد الملايين بل والمليارات.

ودعت المصادرالجهات المعنية بضرورة شن حملة موسعة لتوعية وتثقيف المجتمع بما يحدث من عمليات نصب وتحايل واستغلال بيانات ومعلومات مصرفية تهدد مدخرات واموال العملاء مبيناً أن الحملة يجب أن تتضمن برامج لتثقيف الجماهير والعملاء.

وأشارت إلى أن فرق القرصنة تتمدد حول العالم لكنها تختار الدول الغنية وذات العملة المحلية القوية مثل الدينار الكويتي مما يؤكد تعمد تلك الشبكات تهديد اقتصاديات بلداننا.

وذكرت أن المدفوعات عبر الانترنت أسهمت في التوسع لدى القراصنة في تطوير عملياتهم وهي تمثل تحديات تتعلق بأمن المعلومات وسريتها وأضحت دافعا لمحاربة قراصنة الانترنت.

ولفتت إلى أن التحديات تكمن في تنامي قضايا الجرائم الاليكترونية كحملات التشهير والابتزاز الالكتروني وصولا الى انتحال الشخصية واستبدال الهوية.

