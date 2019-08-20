مال وأعمال

اغلقت مؤشرات بورصة الكويت الجلسة أمس على تباين بعد خسائر منيت بها في الجلسات السابقة، حيث ارتفع المؤشران العام والأول فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس منفرداً، وسط هبوط ملحوظ في مستويات التداول. وارتفع المؤشر العام للبورصة عند الإغلاق 0.35 في المئة صعوداً إلى النقطة 6005.39 رابحاً قرابة 21 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.51 في المئة عند مستوى 6605.9 نقطة بمكاسب بلغت 33.6 نقطة. في المقابل، أنهى مؤشر السوق الرئيس تعاملات أمس متراجعاً 0.11 في المئة بإقفاله عند مستوى 4825.41 نقطة خاسراً 5.23 نقطة. قطاعياً، سجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها الاتصالات بواقع 1.04 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 1.2 في المئة.

وبالنسبة لأداء الأسهم، جاء سهم «المنتجعات» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 37.5 في المئة، فيما تصدر سهم «مراكز» القائمة الحمراء متراجعاً 18.8 في المئة. وتراجعت التداولات مقارنة بـالأمس، حيث انخفضت السيولة 17.3 في المئة إلى 29.63 مليون دينار مقابل 35.81 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت الكميات 12.8 في المئة إلى 155.92 مليون سهم، مقارنة مع 178.86 مليون سهم. وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.57 ملايين دينار مرتفعاً 1.05 في المئة، فيما تصدر سهم «آن ديجيتال» نشاط الكميات بتداول 18.05 مليون سهم مرتفعاً 5.35 في المئة. وحبس المستثمرون في بورصات الخليج الأنفاس ترقباً لاتجاه الأسواق العالمية وقال محللون أن التراجعات انعكاس لتلك الأحداث سيتلاشى، وستكون هناك مؤثرات رئيسة ايجايبة على الأسواق.

