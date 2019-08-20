آخر النهار

فاجأت ابنة الفنان أحمد الفيشاوي الجميع، بتعليقها على قرار حبسه، لامتناعه عن سداد نفقتها، فكتبت على «إنستغرام»: «أنا حزينة.. كنت أتمنى أن تكون موجودا دائما من أجلي مثل الأب لابنته». وقضت محكمة الأسرة بالخليفة في مصر أمس الاول، بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا التي لا يتعدى عمرها 10 سنوات، من مطلقته هند الحناوي، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019. من جهته، قال المحامي شعبان سعيد، إن الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وفي حال القبض على أحمد الفيشاوي، فسيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة بحسب روسيا اليوم.

