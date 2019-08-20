آخر النهار

أكدت الفنانة مي سليم عودتها لتصوير مسلسلها الجديد، «حواديت الشانزلزيه»، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء إجازتها الصيفية، وعودتها إلى القاهرة. وأشارت إلى أن دورها في هذا العمل سيكون مختلفا عما قدمته من قبل، حيث تجسد فيه شخصية فتاة تنتمي لطبقة فقيرة، ضمن أحداث تدور في خمسينيات القرن الماضي. ولفتت مي سليم إلى أنها كانت تعتزم العمل على مشروعاتها الغنائية، خلال الفترة الماضية، راغبة في طرح أغنية سينغل، خلال أيام عيد الأضحى الماضي، إلا أن انشغالها بالاستعداد لتصوير مسلسل «حواديت الشانزلزيه» حال دون ذلك. وشددت مي على أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة.

