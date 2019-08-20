آخر النهار

تنطلق اليوم أعمال الدورة (14)لمهرجان صيفي ثقافي، الذي بات اليوم واحداً من المواعيد الثقافية المهمة.

المتأمل لجدول أعمال الدورة الجديدة، يلاحظ هذا الكم المتميز من الأنشطة والفعاليات والتي تمثل وجبة فنية - ثقافية عالية الجودة في صيف الكويت الساخن، وفضاء إضافي للتواصل مع كل ما هو كل جديد ومتميز.

وحنيما يصل هذا العرس الثقافي الى دورته الرابعة عشرة فإنه يبدو بدراً وقد اكتمل، عبر مجموعة من الدورات السابقة التي رسخته موعدا إضافياً ومتميزاً على خارطة نشاطات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بكل قطاعاته، حيث تتعاون تلك القطاعات والإدارات في تقديم خلاصة حصاد الموسم لجمهور المهرجان، الذين حطوا رحالهم في الكويت، ليمثل المهرجان بالنسبة لهم ولأسرهم، فضاء من الأكسجين النقي.

ان مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يحتويها جدول نشاطات المهرجان، تمثل جهدا استثنائيا على صعيد الإعداد، والتحضير، والبرمجة، وفرصة حقيقية لترسيخ قيم الاستدامة الثقافية وعلى مدار العام، حيث كوادر المجلس وقياداته لايسترخون، بل يواصلون عملهم، وعطاءهم على مدار العام.

هكذا جهود حرية بكل مفردات التقدير والإشادة، ومن قبلها تأتي الدعوة للجمهور الحبيب وبجميع شرائحه للتواصل والتماس اليومي مع هذا العرس الثقافي الصيفي.

وعلى المحبة نلتقي

