آخر النهار

أكد الفنان عيسى ذياب بانه سعيد لمشاركته ضمن عروض مسرحية «سيركو» والتي يشارك فيها عدد من الفنانين وفي مقدمتهم الفنانة عبير أحمد وعدد آخر من النجوم وقد صرح عن ذلك قائلا: سعيد جداً بهذه المشاركة خصوصا مع صديقي الغالي الفنان والمخرج عبدالله الويس الذي لم أتردد لحظة في قبول عرض المشاركة معه وأعد الجمهور بتقديم عروض رائعة بمشاركة زملائي النخبة .

يذكر ان مسرحية «سيركو» موجهة للطفل ولأفراد العائلة وهي عمل استعراضي غنائي بقالب من التشويق بمشاركة فريق «لابا» الاستعراضي الذي قدم عروضاً باهرة لاتزال حديث كل من حضر عروض المسرحية في الفترة السابقة وتتضمن في أحداثها مجموعة من الخطوط منها الترفيهي والاستعراضي والتربوي، الى مجموعة من القيم والأخلاقيات أبرزها الحث على المعاملة الطيبة للآخرين وأيضاً الصبر للوصول إلى أهدافنا وأحلامنا، كذلك زرع حب التعاون والابتعاد عن الأنانية، وتوضيح أن المال ليس كل شيء في هذه الحياة.

والعمل المسرحي من تأليف فجر صباح واخراج عبدالله الويس مخرج منفذ جاسم التميمي وإبراهيم القلاف، مساعد مخرج طيف العروج، ويضم فريق التمثيل كلا من عبير أحمد، عبدالله الويس، روان العلي، ليالي دهراب، أحمد بن حسين، غرور صفر، شملان العميري، خالد الصراف، سارة البلوشي، علي السدرة،

أما التأليف الموسيقي والأشعار الغنائية، فتولاهما عبدالعزيز الويس، توزيع ومكس صهيب العوضي وطلال العيدان، الماسترنغ صهيب العوضي، ورئيس اللجنة الإعلامية حسين الصيدلي والإشراف العام عبدالله الويس.

