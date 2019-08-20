آخر النهار

كشفت الفنانة الشابة رنا خليل عن انتهائها من تصوير كل مشاهدها ضمن أحداث الفيلم العالمي «Black Adams» الذي تشارك في بطولته مع النجم العالمي Dwayne Johnson أحد أعلى النجوم أجراً في هوليوود.

وقالت رنا: بدأت قبل عام ونصف العام تقريباً في تصوير الفيلم بمدينة فاس المغربية، وذلك بعد أن عقدنا مع أسرة الفيلم ورشة عمل قبل التصوير، الذي استمر هناك قرابة الأسبوع.

وأضافت: تعتمد فكرة الفيلم على تحويل قصص الكرتون مثل «سبايدر مان» و«بات مان» وغيرها لأفلام حقيقية، يقوم ببطولتها أشخاص طبيعيون وليس كارتون.

وأوضحت رنا خليل أنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «ياسمين» شقيقة البطل «آدم»، والتي تدفعه لفعل الخير، وتعتبر رمانة الميزان في علاقته بكل من حوله.

وكانت صفحة Imdb المتخصصة في السينما العالمية قد نشرت تفاصيل الفيلم الجديد «Black Adams» موضحة أسماء أبطاله Dwayne Johnson والممثلة المصرية رنا خليل.