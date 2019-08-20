loader

آخر النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نورا رحال تستعد لألبومها


أطلقت الفنانة نورا رحال أغنية جديدة بعنوان « عيونها خضرا» كلمات وألحان محمود إدريس وتوزيع وضاح خليل، في وقت تتحضر فيه لإطلاق أغنية «عطيني سبب».وتتحضر رحال في الوقت نفسه لإطلاق ألبوم غنائي جديد، كانت أطلقت منه أغنية «لم شمل» أواخر العام الماضي، من كلمات باسلة الحلو وألحان وتوزيع يزن الصباغ، لتعود بها إلى الساحة الغنائية بعد غياب تسع سنوات، وقد صرحت لموقعنا في وقت سابق بأنها ستتبعها مجموعة أغنيات منفردة.
يذكر أن رحال عادت خلال رمضان الماضي إلى الدراما بعد غياب أربع سنوات، حيث شاركت في «أثر الفراشة» و«ناس من ورق».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة