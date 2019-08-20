آخر النهار

أطلقت الفنانة نورا رحال أغنية جديدة بعنوان « عيونها خضرا» كلمات وألحان محمود إدريس وتوزيع وضاح خليل، في وقت تتحضر فيه لإطلاق أغنية «عطيني سبب».وتتحضر رحال في الوقت نفسه لإطلاق ألبوم غنائي جديد، كانت أطلقت منه أغنية «لم شمل» أواخر العام الماضي، من كلمات باسلة الحلو وألحان وتوزيع يزن الصباغ، لتعود بها إلى الساحة الغنائية بعد غياب تسع سنوات، وقد صرحت لموقعنا في وقت سابق بأنها ستتبعها مجموعة أغنيات منفردة.

يذكر أن رحال عادت خلال رمضان الماضي إلى الدراما بعد غياب أربع سنوات، حيث شاركت في «أثر الفراشة» و«ناس من ورق».

