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شريهان أجلت عروضها في السعودية


أجلت الفنانة شريهان تقديم العروض في السعودية وذلك لقضائها اجازتها في اوروبا مع بناتها الفترة الماضية بالرغم من انتهاء الفنانة شريهان من بروفات عروضها المسرحية من فترة وتصويرها لبعض العروض التي من المفترض أن تعرض على شاشة دي ام سي وايضا لاتزال شيريهان متخوفة من التجربة التي تعود بها لجمهورها بعد غياب وترغب في مزيد من الوقت للتأكد من ان كل شيء على ما يرام.
العروض شارك في كتابتها تامر حبيب ومريم ناعوم والعديد من الكتاب بالاضافة لعدد من المخرجين ومنهم محمد ياسين وخالد جلال.
شريهان ستقدم أكثر من عرض مسرحي في السعودية، وذلك ضمن مهرجان الرياض خلال شهري اكتوبرو نوفمبر من العام الحالي.


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