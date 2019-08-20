مال وأعمال

ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن سعد الناهض في مقابلة مع مجلة «The Oil & Gas Year» أن التنويع الاقتصادي في الكويت أمر لا بد منه، مشيراً إلى أن التقلب في أسعار النفط يجعل من الصعب التنبؤ بتحقيق هذا القطاع إيرادات مستقرة.

وذكر أن تراجع أسعار النفط خلال عامي 2015-2016 كان بمثابة دعوة للاستيقاظ ليس فقط للكويت وإنما لكل دول مجلس التعاون الخليجي، وبرَزَت حينها بشكل واضح حاجة هذه الاقتصاديات إلى التنويع بعيداً عن اعتمادها على قطاع الهيدروكربونات.

وأضاف الناهض أن تنويع الاقتصاد يأتي ضمن أهداف رؤية الكويت 2035 لتحقيق ناتج أكثر استقراراً. ومع أن الواقع يشير إلى أن ما يزيد عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت يأتي من النفط والغاز، إلا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار الإيرادات الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار.

ونوّه أيضاً إلى أنه إلى جانب ما سبق، فإن تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري يمثلان أيضاً مفاتيح أساسية في نجاح خطة الكويت نحو تنويع اقتصادها.

وأكد أن الأهم من هذا كله هو أن الحكومة تحاول أيضاً إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص لتشجيع الاستدامة، منوها أنه من شأن المشاركة الفاعلة للشركات الخاصة أن تزيد من ديناميكية السوق وتخفيف العبء المالي الملقى على كاهل الحكومة. ونوه الناهض بقدرة القطاع الخاص على قيادة مسيرة التنمية في الكويت.

قطاع أقوى

وعن المزايا التي ستنعكس على السوق حال تعزيز دور القطاع الخاص وقوته، قال الناهض إنه سيجعل السوق أكثر ديناميكية ومرونة وكفاءة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الخارج أسهل بكثير من الكويت. وعزا السبب في ذلك إلى ارتفاع مستوى البيروقراطية، وطريقة عمل وترسية المناقصات في البلاد، ما يؤدي إلى تعريض عمل النظام بأكمله للخطر. وفي هذا السياق، قال إن القطاع الخاص أكثر كفاءة، معرباً عن أمله في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما قد ينجم عنها مستقبلاً من نجاحات كبيرة، ويحث على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المشروعات.

ورداً على سؤال حول مدى التعاون بين «بيتك» ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، أجاب الناهض أن العلاقة وثيقة بين الطرفين، لاسيما مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يتضح بشكل كبير من خلال قيادة «بيتك» لأغلب المشروعات التي يسهم بتمويلها.

وأضاف أن «بيتك» شارك حتى الآن في مشروعات مهمة تقوم على تطويرها شركات تابعة للمؤسسة مثل شركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة البترول الكويتية العالمية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، سواء داخل الكويت أو خارجها. وأشار إلى أن «بيتك» يلتقي ممثلي الشركات بشكل دوري بهدف مواكبة مستجدات المشروعات، بحيث يتمكن البنك من توقع المجريات واتخاذ الإجراءات وفقاً لتطور سير العمل في هذه المشاريع.

استراتيجية 2040

فيما يتعلق بمشاركة «بيتك» في بعض المشروعات الكبرى التي تتمحور حول استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040، أفاد الناهض أن «بيتك» يشارك بقوة في مختلف المشروعات الكبرى التي تشكل حاضر ومستقبل قطاع النفط والغاز في الكويت.

وأوضح أن «بيتك» وقّع في عام 2016 اتفاقية لتمويل مشروع الوقود البيئي لشركة البترول الوطنية الكويتية. وفي حين بلغت حصة البنوك الإسلامية 490 مليون دينار من التمويل، قاد «بيتك» شريحة التمويل الاسلامي بمساهمة تبلغ قيمتها 275 مليوناً. وبيّن أن «بيتك» وقَّع عقد تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع إنشاء وإنجاز مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال البالغة كلفته 2.3 مليار دولار. وفي هذا العقد، تم اختيار «بيتك» لقيادة شريحة التمويل الاسلامي وبلغت حصته 500 مليون دولار. وعلى الصعيد الدولي، نجح «بيتك» في قيادة الشريحة الإسلامية لأكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في سلطنة عُمان لمصفاة الدقم الجديدة، إحدى أهم المشروعات الحيوية في السلطنة، والتي تعد فيها مؤسسة البترول الكويتية مساهماً رئيساً، وتبلغ قيمة التسهيلات، 4.6 مليار دولار. وفي حين شاركت 29 مؤسسة تمويل معروفة من 13 دولة في هذا المشروع، بلغت حصة «بيتك» من التسهيلات الائتمانية لمشروع مصفاة الدقم 500 مليون دولار.

ممول رئيس

وأكد الناهض على قيادة «بيتك» للشريحة الإسلامية في كل عقد يتعلق بمشروعات نفط وغاز تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مشيراً إلى التعاون القائم بين «بيتك» وكافة البنوك الإسلامية المحلية، بحيث تتم تغطية السوق بأكمله وتوفير التمويل اللازم.

وأضاف أن هناك رغبة لدى الشركات الحكومية لتوفير التمويل بالعملة المحلية للبنوك لتعزيز محافظها وحصتها في إعادة بناء الكويت، منوهاً بالدور الذي يلعبه «بيتك» في هذه الصفقات.

لاعب رئيس

أكد الناهض على دور «بيتك» كشريك رئيس للخطط الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، متوقعاً حدوث طفرة في مشاريع النفط والغاز بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية لتوليد الكهرباء. وأضاف أن «بيتك» جاهز للمشاركة في تمويل المشروعات المستقبلية وتوفير الخدمات المصرفية البسيطة والمعقدة وغير ذلك من التسهيلات التجارية والاستشارات. وقال الناهض: يشارك «بيتك» في كل الصفقات التمويلية الرئيسة تقريباً في الكويت، وتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، على الصعيدين المحلي والخارجي، ونريد مواصلة لعب هذا الدور الحيوي.

