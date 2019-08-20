مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر يوليو الماضي بلغ نحو 2.9 طن حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 145.8 ألف دينار كويتي (نحو 476 ألف دولار أميركي).

وقالت (التجارة) في بيان صحافي امس إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 2.8 طن حصلت عنه رسوما تقدر بنحو 125.3 ألف دينار (نحو 410 آلاف دولار).

وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 270 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 725 كيلوغراما.

وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت طنا و57 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 452.5 كيلوغراماً.

وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 25 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 263.6 كيلوغراماً مشيرة إلى أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 35.6 كيلوغراماً حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1781 دينارا (نحو 5851 دولارا).

وأضافت وزارة التجارة أن كمية الفضة الموسومة خلال شهر يوليو الماضي بلغت 53.8 كيلوغراماً حصلت رسوما عنها بنحو 868 دينارا (نحو 2850 دولارا).

وبينت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 155 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 211 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1464 دينارا (نحو 4800 دولار).

وأشارت إلى أن الإدارة فحصت أيضا 2376 عينة تم إدخالها إلى البلاد كما أجرت 253 معاملة لتدقيق وفحص الذهب.

