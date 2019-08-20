مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية الفصلية تراجع أرباح 27 شركة مدرجة بقطاع الصناعة في بورصة الكويت 16.7 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2018.

وبحسب مسح لـ«مباشر»، بلغت أرباح شركات القطاع بنهاية الفترة 46.99 مليون دينار (154.93 مليون دولار)؛ مقابل أرباح بنحو 56.4 مليون دينار (185.96 مليون دولار) للفترة المماثلة بالعام الماضي.

وجاء القطاع في المرتبة الرابعة بين أعلى أرباح قطاعات السوق الكويتية بعد البنوك والخدمات المالية والاتصالات، مستحوذاً على 8.7 في المئة من إجمالي أرباح القطاعات البالغة في الربع الثاني من 2019 نحو 543.25 مليون دينار.

وتصدرت شركة «أجيليتي» أعلى الأرباح الفصلية في قطاع الصناعة بأرباح بلغت 21.61 مليون دينار بارتفاع 8.1 في المئة على أساس سنوي، بينما كانت أرباح «أسمنت الفجيرة» الأقل فصلياً بنحو 549 ألف دينار. وحققت «الصلبوخ» أعلى الخسائر الفصلية بواقع 350 ألف دينار، تليها بفارق ضئيل «معادن» بنحو 349 ألف دينار، فيما سجلت «الهلال» أقل الخسائر الفصلية بنحو 19 ألف دينار.

النصف الأول

من ناحية أخرى، بلغت أرباح شركات قطاع الصناعة نحو 103.34 ملايين دينار (340.73 مليون دولار) بالنصف الأول من العام الحالي، مُتراجعة 9.4 في المئة عن نظيرتها بعام 2018 والبالغة آنذاك 114.12 مليون دينار (376.27 مليون دولار).

وجاء القطاع في المرتبة الرابعة بين أعلى أرباح قطاعات السوق الكويتية بعد البنوك والخدمات المالية والاتصالات، مستحوذاً على 9.2 في المئة من إجمالي أرباح القطاعات البالغة بالنصف الأول من 2019 نحو 1121.71 مليون دينار. واحتلت «أجيليتي» أيضاً الصدارة على مستوى نتائج الفترة بأرباح اقتربت من 42 مليون دينار بارتفاع نسبته 7.7 في المئة، يليها «هيومن سوفت» بواقع 17.08 مليون دينار بارتفاع قدره 18.6 في المئة مقارنة بـالفترة نفسها بالعام السابق.

وحققت «أسمنت الخليج» أقل الأرباح في القطاع خلال النصف الأول من 2019، حيث بلغت أرباحها بنهاية الفترة نحو 71 ألف دينار مقارنة مع 455 ألف دينار بالفترة ذاتها من عام 2018، بتراجع نسبته 84.4 في المئة.

وسجلت «الصلبوخ» أكبر الخسائر نصف السنوية بالقطاع، بقيمة 743 ألف دينار، تليها «معادن» بخسائر قدرها 720 ألف دينار، فيما كانت خسائر «رماية» الأقل بواقع 44 ألف دينار.

وشهدت «الشارقة للأسمنت» أعلى معدل تراجع بين شركات الصناعة على مستوى نتائج النصف الأول من 2019، حيث هبطت أرباحها 84.6 في المئة، لتصل إلى 211 ألف دينار مقارنة بـربح قدره 1.37 مليون دينار بالنصف الأول من 2018.

