مال وأعمال

في رده على سؤال المجلة عن مدى قوة وصلابة القطاع المالي في الكويت، أشار الناهض إلى الخطوات التي أقدم عليها بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية ومنها فرض تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS9، الذي يقيس نقص أو فائض مخصصات البنوك. وقال إن جميع البنوك حالياً تتمتع بفوائض بفضل المخصصات الاحترازية بناء على تعليمات «المركزي»، مشيراً إلى الإصلاحات التي طبقّها في النظام المصرفي بهدف تقليص الفوائض.

ولفت إلى أنه بالمقارنة مع تلك البنوك الموجودة في دول أخرى، مثل السعودية والإمارات، يتضح أن جميعها عانى من عجز وكان لابد من تعزيز مخصصاتها بحيث تكون قادرة على تلبية معاييرIFRS9، وهو ما يعطي صورة عن مدى تحفظ بنك الكويت المركزي، والمصّدات التي تتمتع بها البنوك الكويتية، ويعكس أيضاً قوة القطاع المالي المحلي.

