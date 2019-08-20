مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وانتعاش تفاؤل المستثمرين بشأن احتمالية عقد المزيد من الاجتماعات التجارية بين واشنطن وبكين.

وأوضح الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» أن الولايات المتحدة تتحدث مع الصين بشأن التجارة، لكنه أشار إلى أنه غير مستعد للتوقيع على اتفاق بعد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المئة إلى 59.34 دولاراً للبرميل، لتواصل الصعود بعد ارتفاعها الجمعة عند 58.6 دولاراً.

كما صعدت عقود الخام الأميركي 1.02 في المئة عند 55.43 دولاراً للبرميل، بعدما ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة الأسبوع الماضي.

ارتفعت أسعار النفط الخام بعد الهجوم الذي شهدته منشأة نفط سعودية في مطلع الأسبوع بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن تقريرا متشائما لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا أو نحو 1.1 في المئة إلى 59.28 دولارا للبرميل.

وارتفع خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو واحدا في المئة إلى 55.42 دولارا للبرميل. وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك «يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة وبعدما نبه هجوم بطائرة مسيرة على منشآت للنفط والغاز في السعودية الأسواق بأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لن تنتهي قريبا».

من ناحية أخرى، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام وإنه «إذا نجحت هذه الاجتماعات... نعتزم دعوة (ممثلي) الصين للحضور إلى الولايات المتحدة» لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.

