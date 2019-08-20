مال وأعمال

أكد عديد من المسؤولين التنفيذيين والموظفين رفيعي المستوى من قادة القطاع المصرفي مشاركتهم كمتحدثين في «المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل»، الذي يوم الاثنين 23 سبتمبر في فندق فورسيزونز.

وسوف يقام المؤتمر تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسيجمع عديدا من صناع القرار وقادة قطاع الخدمات المالية العالمي.

ومن بين الجهات التشريعية الرقابية المشاركة:

د. محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي.

د. أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي.

د. رضا باقر محافظ بنك باكستان المركزي.

داتوك نور شمسيه محافظ بنك ماليزيا المركزي.

وقد أشاد د. محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي في تصريح له بمستوى المتحدثين في المؤتمر، وأضاف أن بنك الكويت المركزي كان حريصا على مشاركة مزيج من الخبراء المختصين في جوانب عديدة من الصناعة المصرفية والمالية لتقدم النقاشات تصورا شاملا لمستقبل هذه الصناعة وإثراء النقاش والحوار بأفكار متجددة وعميقة تسهم في دفع هذه الصناعة إلى مزيد من التطور.

ومن قطاع الخدمات المالية العالمي، سوف يتحدث في المؤتمر كل من:

عبدالعزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق.

ناوت ويللينك، محافظ البنك المركزي الهولندي الأسبق.

عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة، بنك الخليج.

عادل عبد الوهاب الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بنك بوبيان.

مازن سعد الناهض، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بيت التمويل الكويتي.

شيخة خالد البحر، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك الكويت الوطني.

مارتن تريكو، رئيس تنفيذي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك اتش أس بي سي.

د. غربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد التمويل الدولي.

كاثرين مان، كبيرة الاقتصاديين، سيتي جلوبال.

جيمس كليف، المدير الإداري، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، ريفينيتيف.

أنوار المحميد، الشريكة المؤسسة، شركة إيست تشين.

