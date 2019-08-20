مال وأعمال

ارتفع حجم النقد المتداول والمسكوكات في دولة الكويت خلال يوليو السابق بنسبة 15.36 في المئة على أساس سنوي.

وحسب كشف الحساب الشهري الصادر عن بنك الكويت المركزي، سجل النقد المتداول للكويت في الشهر الماضي 1.885 مليار دينار (6.215 مليارات دولار)، مقارنة بــ1.634 مليار دينار (5.388 مليارات دولار) في يوليو 2018.

وأشار البيان إلى أن قيمة النقد المتداول بفئاته المختلفة بلغ في يوليو 1.856 مليار دينار، مرتفعة من نحو 1.667 مليار دينار في الشهر المماثل من 2018.

وجاءت فئة الـ20 ديناراً أكثر تداولاً في الشهر الماضي بقيمة 1.08 مليار دينار، فيما سجلت فئة ربع دينار أقل التداولات بـ12.48 مليون دينار.

وبشأن المسكوكات، فقد بلغت في الشهر الماضي 28.370 مليون دينار، مقارنة بــ26.981 مليون دينار في يوليو 2018، بارتفاع 5.15 في المئة.

وتصدرت المسكوكات فئة 100 فلس تداولات الشهر الماضي بواقع 12.69 مليون دينار، فيما جاءت فئة الفلس الواحد كأقل الفئات تداولات بواقع 12.75 ألف دينار.

وكانت أصول بنك الكويت المركزي ارتفعت خلال يوليو الماضي بنسبة 5.15 في المئة إلى 11.03 مليار دينار، مقارنة بــ10.49 مليارات دينار بالشهر نفسه 2018.

