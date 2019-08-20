مال وأعمال

مسقط - «كونا»: ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان المؤتمر السنوي حول التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون في نسخته الـ 24 ويستمر يومين. ويشارك في المؤتمر العام الحالي كبار مراكز التحكيم والاستثمار في دول مجلس التعاون والدول العربية أبرزها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.كما يشارك ايضا مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وغرفة البحرين لتسوية المنازعات ومركز عمان للتحكيم التجاري إضافة إلى مشاركة المهتمين في مجال التحكيم والقانون. ويناقش المؤتمر الحماية القانونية والضمان التي تدفع بالمستثمر الأجنبي ان يوجه استثماراته في الدول النامية التي تمنح بعض الحوافز والإعفاءات.ويبحث منح المستثمر الأجنبي ضمانات ضد أي مخاطر قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في البلد المضيف كضمانات تتحقق فيها الحماية من أي خطر لا يتعلق بالتعامل التجاري فضمان هذه المخاطر يجعل المستثمر بمنأى عنها ويحقق له الأمان القانوني في حال تحققها.