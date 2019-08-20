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لندن - «رويترز»: استقر اليورو بعد أن تكبد أكبر انخفاض أسبوعي في نحو شهرين مع عودة الإقبال على المخاطرة تدريجيا إلى الأسواق العالمية بعد أسبوع اتسم بالاضطراب.

ومع تنامي آمال إقدام ألمانيا على اتخاذ خطوات للتيسير المالي بينما أدت الإجراءات التي اتخذتها الصين لخفض تكاليف إقراض الشركات إلى صعود الأسهم، ارتفعت أيضا العملات الشديدة التأثر بالنمو مثل الدولار الاسترالي.

ومقابل الدولار الأميركي، استقر اليورو بصفة عامة عند 1.1094 دولار في المعاملات المبكرة في لندن بعد أن انخفض واحدا في المئة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل يوليو.