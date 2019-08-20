مال وأعمال

منحت مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية وجائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت للعام 2019.

وتُعد مجلة جلوبل فاينانس التي تأسست عام 1987 ومقرها مدينة نيويورك من المجلات الاقتصادية الرائدة في نشر التقارير والتحليلات الاقتصادية المتخصصة حيث تقوم بإصدار أكثر من 50 ألف نسخة شهرياً يتم توزيعها في 188 دولة حول العالم.

ويتم اختيار البنوك الفائزة عن طريق لجنة تحكيم من خبراء في القطاعين المالي والتكنولوجي وذلك تحت إشراف شركة Infosys العالمية الرائدة في مجال الاستشارات والتكنولوجيا والتحول الرقمي بالتعاون مع فريق عمل المجلة.

وقد استندت المجلة في اختيار البنوك الفائزة إلى مجموعة من المعايير الدقيقة وأبرزها: قوة استراتيجية البنك في اجتذاب عملاء الخدمات الرقمية وتقديم أفضل المنتجات المصرفية لهم، مدى نجاح البنك في حث العملاء على تجربة ما يقدمه من خدمات مصرفية رقمية، معدل نمو أعداد العملاء الذين يستخدمون الخدمات الرقمية، اتساع قاعدة المنتجات المصرفية للبنك، تقديم دلائل قابلة للقياس لمدى تلبية منتجات البنك المصرفية لاحتياجات العملاء ومدى تفوق البنك في تقديم الخدمات المصرفية عن طريق الموقع الإلكتروني وعبر الموبايل.

ويحرص بنك الكويت الوطني على الاحتفاظ بمكانة ريادية على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية وذلك عن طريق إطلاق خدمات رقمية جديدة وتطبيق معايير التحول الرقمي في فروع البنك التقليدية.

كما تعد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل من أهم الخدمات الرئيسة لبنك الكويت الوطني نظراً لما تتميز به الكويت من ارتفاع فئة الشباب ضمن التركيبة السكانية، حيث تمثل الفئة العمرية الأقل من 30 عاماً أكثر من 63 في المئة من إجمالي السكان، وذلك بالإضافة إلى ما تتمتع به الكويت من مستويات استخدام الإنترنت والموبايل والتي تعد من بين الأكبر على مستوى العالم. وقد حقق الوطني نمواً هائلاً في المعاملات المصرفية عبر الموبايل خلال العام 2018، بنمو بلغت نسبته 40 في المئة على أساس سنوي وهو ما يؤكد نجاح جهود البنك التي تهدف إلى تشجيع العملاء على استخدام القنوات المصرفية الرقمية.

كما يعد التحول الرقمي من أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والتي تدعم الهدف الرئيس للمجموعة من خلال تلبية متطلبات واحتياجات عملائها.

ويوفر برنامج الوطني عبر الموبايل فرصة آمنة لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ومكافآت الوطني، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الالكترونية المختلفة، تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت، فضلاً عن تقديم طلب كشف حساب ودفتر شيكات وغيرها من الخدمات.

ويشهد برنامج الوطني عبر الموبايل تطويراً مستمراً من خلال إضافة خدمات جديدة وتحسين الخدمات القائمة، ومن أبرز ما تم إضافته للبرنامج مؤخراً خدمة إدارة البطاقات أثناء السفر وزيادة الحد الشهري للتحويلات المصرفية وتحديث بيانات الاتصال، ما يجعل خدمة الوطني عبر الموبايل خير صديق أثناء السفر.

