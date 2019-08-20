مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيق نتائج مالية قوية للأشهر الستة الأولى من العام 2019، حيث ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 30 في المئة ليصل إلى 440 مليون جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين تحسن صافي الدخل من الفوائد بنسبة 34 في المئة ليصل إلى 643 مليون جنيه.

وقد نمت ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 25,96 مليار جنيها وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 11 في المئة ليتجاوز مبلغ 31 مليار جنيه وخلال تلك الفترة شهد إجمالي محفظة القروض لدى البنك نموا بنسبة 13 في المئة متجاوزا مبلغ 18 مليار جنيه بينما استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.39 في المئة، وبلغت حقوق المساهمين 2.89 مليار جنيه.

وصرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي مصر علي معرفي، بأنه يتمكن البنك الأهلي الكويتي مصر من إحراز هذه النتائج الإيجابية التي جاءت استمرارا للنجاح الذي حققناه في العام الماضي، حيث تمكنا من تحقيق أرباح صافية غير مسبوقة، والتي تعكس الجهود الحثيثة والدؤوبة التي يبذلها البنك لتقديم خدمات متميزة وفريدة إلى عملائنا وقد واصل البنك الأهلي الكويتي مصر أيضا خلال هذا العام توسيع نطاق تواجده الجغرافي في السوق المصرية، مع الاهتمام بشكل مركّز على بلورة هدفنا طويل الأمد المتمثل في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وسلاسة «بنك أسهل». وبفضل قاعدة رأس المال القوية للبنك، فإنني على ثقة تامة بأننا سنواصل هذا الزخم المتنامي لتحقيق مزيد من النمو والازدهار في مصر.

كما صرح خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي مصر، قائلا: «نحن في البنك الأهلي الكويتي مصر نواصل المضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. فقد قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا في السوق المصرية، وذلك من خلال إضافة خدمات ومنتجات جديدة من شأنها جعل تجربة عملائنا المصرفية أكثر سهولة وأكثر قرباً منهم، كما أننا في الوقت ذاته نواصل الاستثمار في دعم وتنمية قدرات موظفينا. حيث نتطلع بدورنا، إلى الاستمرار في تحقيق نمو مستدام وتقديم تجارب وخدمات مصرفية تواكب احتياجات عملائنا».

