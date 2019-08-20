مال وأعمال

أقام بنك «بوبيان» أخيراً حفل تكريم المشاركين في برنامجه الصيفي المميز «بدينا 6» الذي نظمه بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والذي حرص البنك من خلاله على استكشاف القدرات الكامنة لدى طلاب المرحلة الثانوية وهم شريحة مهمة من أبنائنا الشباب والعمل على تدريبهم بما يحقق لهم قضاء إجازة صيفية ممتعة مليئة بالأنشطة التثقيفية والترفيهية والرحلات. وقد بلغ عدد المشاركين في البرنامج على مرحلتيه نحو خمسين مشاركاً أعربوا جميعهم عن شكرهم لبنك بوبيان لإعطائهم الفرصة لحضور هذا البرنامج المميز والاستفادة من مختلف أنشطته والذي تم تقديمه برعاية كاملة من البنك، حيث قضى الطلاب من خلاله إجازة صيفية مليئة بالمتعة والاستفادة واكتسبوا مهارات جديدة تساعدهم في الاستعداد لمرحلة جديدة في حياتهم. وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد ان البرنامج التدريبي هو عبارة عن فرصة مميزة يمنحها بنك بوبيان لتدريب النشء من طلاب المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 17 سنة ويعتمد من خلاله القيم النابعة من قيم البنك نفسه التي ترتكز إلى العمل الجماعي والنزاهة والإبداع، مشيراً إلى أن بوبيان «يؤمن دائما بأن الشباب هم المحرك لأي خطط تنموية تسعى الدولة إلى تنفيذها بسبب ما يمتلكونه من طاقات كبيرة يمكن أن تفيد المجتمع إذا ما أُحسن استغلالها والتعامل معها».

يذكر أن برنامج بدينا في نسخته السادسة تضمن فعاليات وأنشطة مختلفة غير تقليدية تمكن المشاركين فيها من اكتشاف قدراتهم وإطلاق طاقاتهم الكامنة بالإضافة إلى زيارة إدارات البنك الرئيسة مع تنظيم برنامج ثقافي وترفيهي ورياضي مميز يهدف إلى شغل أوقات الصيف للشباب بأنشطة وفعاليات مفيدة تؤهلهم لمرحلة جديدة من حياتهم.

