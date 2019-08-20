مال وأعمال

اختتم البنك التجاري الكويتي البرنامج التدريبي الصيفي الذي كان البنك قد نظمه خلال شهري يونيو ويوليو لأبناء وأقارب موظفي البنك والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً بغرض شغل أوقات فراغهم وإلحاقهم بالتدريب في فروع وإدارات البنك المختلفة.

وقد هدف البرنامج التدريبي الصيفي إلى معايشة الطلاب والطالبات لواقع الحياة المهنية عن طريق مشاركة موظفي البنك في تدريب ميداني وإنجاز بعض الأعمال المصرفية في بيئة العمل المصرفي التفاعلية ما أسهم في إكسابهم خبرات ومهارات جديدة من خلال التعامل مع العملاء والتدريب العملي المكثف.

وبمناسبة اختتام البرنامج التدريبي الصيفي، قال مدير عام - قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري الكويتي صادق عبدالله «إن البرنامج التدريبي الصيفي قد أتاح للطلبة المتدربين الفرصة للاطلاع على كيفية العمل في فروع البنك وإداراته المختلفة، فضلا عن تعريفهم بأساسيات العمل المصرفي من خلال حلقات تدريبية نظرية وعملية»، مشيراً إلى أن تنظيم البنك لمثل هذه البرامج التدريبية يعكس التزام التجاري بالمسؤولية الاجتماعية تجاه موظفيه وفئة الطلاب والطالبات الواعدة وكذلك دعمه لهم بتوفير الفرص التدريبية المناسبة لهم.

وعلى هامش حفل تخريج وتكريم المتدربين والذي أقيم في أكاديمية التجاري بفرع الفيحاء، قام البنك بمنح المتدربين شهادات تقدير ومكافآت مالية، حيث عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج التدريبي الذي أسهم بشكل فعال في صقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم العملية من خلال التدريب الميداني في فروع وإدارات البنك المختلفة.

