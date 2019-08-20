مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما أسهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1507.11 دولارات للأوقية (الأونصة) وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1515.70 دولاراً للأوقية.

وحام مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، ما يرفع كلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 19 في المئة منذ أن هوى لأقل مستوى في عام عند 1265.85 دولاراً في مايو الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 في المئة الى 16.99 دولاراً للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 في المئة إلى 848.54 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1450.55 دولار للأوقية.

