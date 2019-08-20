مال وأعمال

طوكيو - «كونا»: أظهرت بيانات رسمية أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع بنسبة 9 في المئة خلال يوليو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 45?7 مليار ين (429 مليون دولار) مسجلا بذلك انخفاضا للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان لمدة 11 سنة وستة اشهر اذ انخفض اجمالي صادراتها الى اليابان بنسبة 6?9 في المئة على اساس سنوس ليصل الى 62?4 مليار ين ياباني (586 مليون دولار). واضافت ان واردات الكويت من اليابان انخفضت أيضا بنسبة 0?4 في المئة لتصل الى 16?7 مليار ين (157 مليون دولار) مسجلة بذلك هبوطا للشهر الخامس على التوالي. وأوضحت الوزارة ان العجز في الميزان التجاري الياباني مع منطقة الشرق الأوسط بشكل عام انخفض خلال يوليو الماضي بنسبة 18?8 في المئة الى 6?571 مليارات ين (5?4 مليارات دولار) إثر تراجع صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 11?7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من 2018.

وبينت ان النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نسبة 95?5 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 12 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وقالت الوزارة ان اجمالي واردات منطقة الشرق الاوسط من اليابان قفزت في المقابل بنسبة 6?17 في المئة بفعل قوة الطلب على المركبات والآلات والمعدات الالكترونية.وفي سياق متصل سجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم عجزا عالميا بلغ 942?6 مليار ين ياباني اي (2?3 مليون دولار) في يوليو الماضي وذلك بسبب تراجع الصادرات الى الصين اثر وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وشهد ثالث اكبر اقتصاد عالمي تراجعا باجمالي الصادرات بنسبة 1?6 في المئة على اساس سنوي وذلك بسبب انخفاض المبيعات للمعدات شبه الموصلة وقطع غيار السيارات كما تراجعت الواردات بنسبة 1?2 في المئة على خلفية اسعار الغاز المسال المنخفضة.وتعتبر الصين اكبر حليف تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة الاميركية.

يذكر انه يتم قياس البيانات التجارية على اساس التخليص الجمركي قبل التأثر بالعوامل الموسمية.

