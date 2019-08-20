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طرح النجم تامر حسني البوستر التشويقي لفيلمه الجديد بعنوان «الفلوس»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». فيلم «الفلوس»، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بنة أحمد، نانسى صلاح، جوهرة، أحمد السقا، مى عز الدين، علي ربيع، ويزو، والممثل اللبناني كميل سلامة، والذي يحل مكان الفنان الراحل عزت أبو عوف.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص نصاب ومحتال ويوقع بعدد من الضحايا، الذين ظهروا في الفيلم كضيوف شرف، ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل. من ناحية أخرى بدأ النجم تامر حسني عقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين للاستقرار والاتفاق على شكل وخطة عمل ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه خلال صيف العام المقبل 2020.

