إضاءات

أقام الفنان الشاب رازي الشطي عرض «الذين جعلوا الحياة عبثًا» بالتعاون مع مسرح جالبوت وفي مقرها.

العرض أقرب إلى مفهوم المختبر المسرحي، محاولة للتجريب والارتجال، وطرح الأسئلة، ضمن ورشة تمثيل تضمنت مستويين الأول قدمه مؤلف العمل أحمد محمدي، وتضمن ورشة عن أساسيات الكتابة الدرامية التي تصلح لإنشاء قصة قصيرة ورواية ونص مسرحي.

مع طرح تساؤلات جمالية حول ماهية العمل الفني وشكله، وهل يجب أن ينصاع الفن لقواعد الأخلاق؟ وهل حقًا يستطيع العقل وضع معيار لما هو أخلاقي؟ وما العناصر التي تجعل النص الأدبي مؤثراً؟

أما القسم الآخر من الورشة والخاصة بحرفية التمثيل فأشرف عليه الفنان الشاب رازي الشطي، وعندما سألته عن طبيعة هذه الورشة قال: اشتغلنا على عدد محدود من الشباب، وكان التركيز على تمارين الجسد، والصوت و كيفية مساعدة الممثل للتخلص من كل ما يعيقه للوصول إلى ذاته والتعبير عنها وفق نظرية جروتوفسكي في المسرح الفقير.

الورشة استمرت على مدى ثلاثة أسابيع وكان عرض «الذي جعلوا الحياة عبثًا» بمثابة المنتج الختامي أو مشروع التخرج فيها.

ولعل أهم ما يميز العمل هو حرية التجريب، ومساءلة أدوات المسرح ذاتها، ليس بهدف تقديم عرض للجمهور ولا للحصول على جائزة، بل رغبة من الفنانين الشباب في تحد أنفسهم، في جعل هذا العرض التجريبي المحدود بمثابة مرآة لاختبار أدواتهم ومهاراتهم.

السمة الثانية هي مشاركة عدد كبير من الفنانين الذين تتفاوت خبراتهم في تنفيذ العرض تطوعًا، لا يجمعهم سوى حب المسرح. وعلى رأسهم رازي الشطي مخرجًا وممثلًا ومشرفًا، وأحمد محمدي مؤلفًا، إضاءة نصار النصار، وكنترول علي الششتري، إضافة إلى أعضاء مسرح جالبوت: ماجد البلوشي، غدير حسن، فيصل الفيلكاوي، وحسين الأميري.

وإلى جانب الشطي شارك في بطولة العرض كل من الفنانة الشابة تيماء التي كانت الأكثر حضورًا بأدائها الجسدي والتعبيري في دور «سيمون دي بوفوار»، ومعها نومان في دور «كامو» وداود أشكناني في دور «سارتر».

اشتغل العرض على ثلاث شخصيات مهمة في تاريخ الأدب والفكر الفرنسي والعالمي، ارتبطوا على وجه التحديد بالفلسفة الوجودية، مع إشارات مهمة إلى شخصية رابعة هي سيزيف الأسطوري كرابط بين ثلاثتهم.

إن الفن يسعى للإعلاء من قيم الحق والخير والجمال، لكنه لا يمنع شعور الفنان بالاغتراب عن ذاته، وافتقاده لليقين، وكأنه سيزيف الملعون بحمل الصخرة صعودًا وهبوطًا إلى ما لانهاية.

كما لا يمنع الاتفاق على تلك القيم من نشوء الصراع بين الفنان وذاته، وبينه وبين زملائه نتيجة تباين الرؤى.

لكن الصراع لا يهتم بتقديم تعريفات كافية بالشخصيات الأربع، اعتمادًا على أن مجرد ذكر أسمائها سيكفي للمتلقي كي يستوعب ما تمثله.

وجاء النص والعرض أقرب إلى شذرات تكرارية، تهوم حول المعاني الذهنية، وهذا يصعب من مهمة الممثلين في ترجمتها إلى أداء حي، خصوصًا إذا لم يكونوا محترفين ومازالوا في بداياتهم.

وتميز العرض عمومًا في إعطاء مساحة للصمت كما في مشهد الاستهلال، وللحركة الجسدية للممثلين التي تترجم ما يُقال وما لايُقال، وكذلك العناية بخريطة الإضاءة.

