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أعلن الموقع الرسمي لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مجموعة من الأفلام التي انضمت لبرامج الدورة الـ44، التي تقام في الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر المقبل.

وضمت جداول المسابقات 7 أفلام عربية روائية طويلة ووثائقية، منها الفيلم المصري «بعلم الوصول» بطولة الفنانة بسمة، وهو الفيلم الأول للمخرج هشام صقر ضمن مسابقة اكتشافات، وأول فيلم مصري طويل يتم اختياره هذا العام للمشاركة في المهرجانات الدولية الكبرى.

فاز مشروع فيلم «بعلم الوصول» بجائزة مالية قدرها 5000 يورو، مقدمة من شركة لاجوني للإنتاج، وذلك في ورشة فاينال كات فينيسيا، التي تقام ضمن فاعليات الدورة 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، وهو من تأليف وإخراج هشام صقر، في أولى تجاربه الروائية الطويلة، وتم تصويره بطريقة مستقلة، وأحداثه تدور حول حالة نفسية لامرأة، تصاب بالاكتئاب لمرورها بأزمة نفسية في صغرها، ثم تزيد هذه الحالة بعد إنجابها طفلا، ولكن ظروفها تجبرها على التخلص من حالة الاختباء خلف زوجها، للتعامل مع الحياة، وأن تعيش إنسانة طبيعية. يشارك في البرنامج نفسه فيلمان عربيان هما «حلم نورا» للمخرجة التونسية هند بوجمعة وتقوم ببطولته الفنانة هند صبري، وهو مستوحى من قصة حقيقية، عن شخصية نورا التي تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ويرصد معاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي. يشارك في مسابقة اكتشافات أيضا، فيلم «1982» للمخرج اللبناني وليد مؤنس وبطولة نادين لبكي، وتدور أحداثه حول صبي يبلغ من العمر 11 عاما، يدعى (وسام) يتعلق بحب زميلته (جوانا)، ويحاول طرد الخوف من داخله ليخبرها بحبه، ولكن ضربة جوية إسرائيلية عام 1982 تضرب بيروت، تأتي على مدرسته وتحول حبه إلى جحيم، وتلعب لبكي دور معلمة الطفل الشاهدة على قصته، وتسعى لمساعدته وتشجيعه على البوح بحبه.

ويشارك في برنامج الأفلام الوثائقية 4 أفلام عربية، أولهم فيلم «الكهف ــ The Cave» للمخرج السوري فراس فياض، وتتبع أحداثه الحياة اليومية لخمسة طبيبات يعملن في مستشفى «الكهف» تحت الأرض، وتخدم 400 ألف مدني في مدينة الغوطة، ويكافحن ظروف الحرب.

يعرض الفيلم في حفل افتتاح مهرجان تورنتو لأول مرة عالميا، ومرشح بقوة للترشح ضمن قوائم الأوسكار.

يشارك أيضا في مسابقة الأفلام الوثائقية، فيلم «إبراهيم» للمخرجة الفلسطينية ــ الأردنية، لينا العبد، الحاصل على دعم «مختبر الفنون»، وهو برنامج منح لدعم الفنانين والكيانات الثقافية السورية.

تتمحور قصة الفيلم حول رحلة المخرجة للتصالح مع قصتها العائلية وانتماءاتها، من خلال محاولتها لفهم خيارات والدها وتأثيرها على طريقة اتخاذ أفراد عائلته من بعده لخياراتهم اليوم.

كان والد المخرجة إبراهيم العبد، عضوا سريا في تنظيم المجلس الثوري الفلسطيني عام 1987، حينما كانت في من عمرها، عندما غادر في مهمة اعتيادية، لكنه هذه المرة خرج ولم يعد، وكبرت لينا في منزل يسوده الصمت، مع والدتها نجاة، التي اتخذت خيارا أن ترعى أطفالها الخمس، في دمشق.

يعرض أيضا ضمن برنامج الأفلام الوثائقية فيلم المخرج الجزائري كريم صياد «ابن عمي الإنكليزي»، الحاصل على دعم برنامج المنح من مؤسسة الدوحة للأفلام.

