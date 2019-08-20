دوليه

رد رين الصاع لضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب وكرر سيناريو نهائي مسابقة الكأس الموسم الماضي، وذلك بتحويله تخلفه الى فوز 2-1 أول من امس في ختام المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي.

وكان فريق المدرب جوليان ستيفان جرد سان جرمان من لقب مسابقة الكأس الموسم الماضي بعدما حول تخلفه أمامه بهدفين نظيفين الى تعادل 2-2 قبل أن يحسم المواجهة بركلات الترجيح.لكن النادي الباريسي ثأر لنفسه قبيل انطلاق الموسم باحرازه كأس الأبطال بالفوز عليه 2-1 بعد أن كان متخلفا بدوره بهدف قبل أن ينقذه كيليان مبابي والأرجنتيني أنخل دي ماريا.وأظهر رين الذي أنهى دوري الموسم الماضي في المركز العاشر، أنه يتمتع بروح قتالية عالية جدا بحسمه لقاء أول من امس، محققا فوزه الثاني تواليا فيما مني فريق المدرب توماس توخل بهزيمة أولى مبكرة بعد الفوز الكبير الذي حققه افتتاحا ضد نيم (3-0).

وأصبح رين الفريق الأكثر فوزا على سان جرمان في الدوري خلال المواسم العشرة الماضية بتحقيقه انتصاره الخامس على النادي الباريسي من أصل 19 مباراة بحسب موقع «أوبتا» للاحصاءات.وكما كان متوقعا، خاض سان جرمان مباراته الثالثة لهذا الموسم (مع كأس الأبطال) دون نجمه البرازيلي نيمار الراغب بالرحيل عن النادي مع تفضيل العودة الى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وقد برر توخل غياب نيمار بأنه «لم يكمل التدريبات مع المجموعة. لايزال الوقت مبكرا بالنسبة اليه لبدء المباراة لاسيما ضد رين في معقله. الأمر مبكر. ننتظر أسبوعا آخر ليعاود التمارين مع المجموعة». وبعد أن عانده الحظ في الدقيقة 15 إثر ركلة حرة وكرة رأسية مرتدة من القائم، نجح إدينسون كافاني في الوصول الى الشباك مستفيدا من خطأ فادح من المدافع داميان سيلفا في اعادة الكرة لحارسه رومان سالان، فخطفها الأوروغوياني وسددها في المرمى (36).

لكن رين أطلق المباراة من نقطة الصفر قبل الدخول الى استراحة الشوطين بفضل هدف للسنغالي مباي نيانغ الذي وصلته الكرة إثر عرضية من المالي هاماري تراوري، فاستفاد من تراخي الدفاع، لاسيما البرازيلي ماركينيوس، ليلتف على نفسه ويودعها شباك ألفونس أريولا (44).وأقر القائد البرازيلي لسان جرمان تياغو سيلفا أنه «بدأنا المباراة بشكل جيد لكننا تراخينا بعض الشيء لسبب لا أعرفه، لقد فقدنا تركيزنا»، مضيفا لشبكة «كانال بلوس» الفرنسية «لم نكن باريس سان جرمان الذي نعرفه. رين لعب بشكل جيد، كانوا صلبين دفاعا. كانوا أكثر حذرا منا».

وبدأ رين الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وتقدم بكرة رأسية رائعة لرومان ديل كاستيو على يمين أريولا الذي لم يحرك ساكنا، وذلك إثر تمريرة طولية متقنة من الأنغولي إبن الـ16 ربيعا إدواردو كامافينغا (48).

وكان رين قريبا جدا من اضافة الثالث عبر نيانغ الذي انفرد بالمرمى لكن أريولا تألق هذه المرة في انقاذ حامل اللقب (55)، ثم تدخل الحظ الى جانب النادي الباريسي لانقاذه من هدف ثالث بعدما ناب القائم عن حارسه لصد محاولة جيريمي جالان (63).

وفي مباراة ثانية، تجنب سانت إتيان، رابع الموسم الماضي، هزيمة أولى له أمام ضيفه العائد بريست منذ 2010 واكتفى بنقطة التعادل 1-1.وبدا سانت إتيان الذي استهل الموسم الجديد بفوز خارج ملعبه أمام ديجون (1-2)، في طريقه لخسارته الأولى أمام بريست منذ 30 أكتوبر 2010 (0-2) بعد تخلفه بهدف لجوليان فوسييه (45). لكن الغابوني دينيس بوانغا، القادم هذا الموسم من نيم، نجح في خطف التعادل قبل سبع دقائق على النهاية (83)، حارما بريست، الذي تعادل في المرحلة الافتتاحية مع تولوز 1-1 ايضا، من فوزه الأول في دوري الأضواء منذ 24 فبراير 2013 حين تغلب على ليون 2-0 خارج ملعبه قبل أن يهبط في نهاية الموسم الى الدرجة الثانية).وفي لقاء آخر، تعادل رينس مع ستراسبورغ دون أهداف.

