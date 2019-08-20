دوليه

حقق الدولي السابق فرانك لامبارد عودة مخيبة الى ملعب «ستامفورد بريدج» الذي تألق فيه كلاعب على مدى 13 موسما (2001-2014)، وذلك بعد اكتفاء تشلسي بالتعادل أمام ضيفه ليستر سيتي 1-1 أول من امس في المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي.

واستعان تشلسي هذا الموسم بلامبارد للاشراف عليه رغم خبرته المتواضعة كمدرب لموسم واحد في دوري الدرجة الأولى مع دربي كاونتي، وذلك لخلافة الإيطالي ماوريتسيو ساري الذي عاد لبلاده من أجل الإشراف على يوفنتوس بعد موسم واحد مع النادي اللندني قاده فيه للمركز الثالث في الدوري ولقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

واستهل الهداف التاريخي لتشلسي (211 هدفا في 648 مباراة بحسب النادي) مشواره التدريبي مع فريقه السابق بهزيمتين ضد مان يونايتد 0-4 في المرحلة الأولى من الدوري ثم ليفربول على كأس السوبر الأوروبية بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولم يستحق تشلسي هاتين الهزيمتين، لاسيما ضد يونايتد، إذ قدم لاعبوه الشبان أداء مميزا من دون أن ينجحوا في ترجمة ذلك الى أهداف.

وأضحى لامبارد بعد مباراة أول من امس بحسب «أوبتا» للاحصاءات أول مدرب لتشلسي يفشل في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأولى منذ الإسباني رافايل بينيتيز موسم 2012-2013.

وبغض النظر عن النتيجة، كان لامبارد سعيدا بالعودة الى «ستامفورد بريدج»، موضحا «الشعور كان رائعا. من البديهي أنها كانت لحظة مميزة بالنسبة لي. إنها أمور من الأحلام (تدريب فريقه السابق)، وبالنسبة لي كان شيئا هائلا. أنا أقدر ذلك (الاستقبال والشعور) لكني هنا للقيام بعملي وبإمكاننا القيام به بشكل أفضل مما فعلنا اليوم». ورأى لاعب الوسط السابق أن «بداية المباراة كانت جيدة، رائعة، وكان بإمكاننا التقدم بهدفين أو ثلاثة. كنا سريعين، متحمسين... ثم سمحنا لليستر بالعودة الى المباراة. لست سعيدا بما قدمناه في الشوط الثاني، سمحنا لهم بالحصول على الفرص من الهجمات المرتدة... لست هنا للعب كرة هجومية بحتة وتلقي الأهداف من هجمات مرتدة. علينا أن نقدم أكثر مما فعلنا حتى الآن...». وحقق شيفيلد يونايتد فوزه الأول منذ أبريل 2007، وذلك بتغلبه على ضيفه كريستال بالاس 1-0.

وكان شيفيلد استهل عودته الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 بالتعادل خارج ملعبه أمام بورنموث (1-1)، قبل أن ينجح أول من امس في تحقيق فوزه الأول بين الكبار.

