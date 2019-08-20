دوليه

قاد البرازيلي المخضرم داني الفيش فريقه الجديد ساو باولو للفوز على سيارا بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري البرازيلي.

وخاض ألفيش (36 عاما) العائد الى بلاده للمرة الاولى منذ موسم 2001-2002 حين كان لاعبا في صفوف باهيا، المباراة في خط الوسط رغم أنه اشتهر بلعبه في مركز الظهير الايمن مسجلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40. وكان الظهير الايمن قد عاد الى بلاد «السامبا» من بوابة ساو باولو في أغسطس الحالي بموجب عقد لثلاثة مواسم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي الذي لعب معه لموسمين.وأمضى ألفيش 17 موسما في أوروبا تنقل خلالها من اشبيلية الاسباني الى مواطنه برشلونة ومن ثم الى يوفنتوس الايطالي، قبل أن يختتم مسيرته الحافلة بالالقاب في القارة العجوز مع النادي الباريسي.

وحقق ألفيش في أوروبا 36 لقبًا منها تسعة ألقاب في الدوريات المحلية، ستة منها مع النادي الكاتالوني، وواحد مع يوفنتوس و2 مع نادي العاصمة الفرنسية.ونجح البرازيلي الدولي في تحقيق لقب دوري ابطال اوروبا مع «برشا» في ثلاث مناسبات أعوام 2009، 2011 و2015، الى لقبين في الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» مع اشبيلية عامي 2006 و2007. كما احرز مع منتخب بلاده لقب كوبا أميركا في مناسبتين، آخرها في يوليو الفائت حين اختير أفضل لاعب في البطولة بعدما قاد منتخب السامبا للفوز على البيرو في النهائي الذي أقيم على ملعب «ماراكانا» الشهير في ريو دي جانيرو.ودعم ساو باولو، بطل البرازيل 6 مرات آخرها عام 2008، صفوفه بعدة لاعبين منهم المدافع الاسباني خوان فران بعد انتهاء عقده مع اتلتيكو مدريد الاسباني.

