دوليه

كشف النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مان يونايتد، عن موقف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط الفريق، من مغادرة اليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سولسكاير في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: «دائمًا ما يضع الصحافيون علامات استفهام حول مستقبل بول بوغبا، ليست لدي أية مخاوف فيما يتعلق ببوغبا، بالنسبة لي، سيبقى في مان يونايتد ولن يرحل».

وأضاف «لا أعتقد أن أمرًا غريبًا أن يقول: أستمتع باللعب، أستمتع مع زملائي بالفريق وبما أقوم به، أحب وظيفتي وأستمتع باللعبة.. 80 في المئة مما قاله بوغبا انه يستمتع باللعبة ووقته الآن». وختم «لا يوجد مؤتمر صحافي واحد لم أجب فيه على سؤال حول موقف بوغبا». وارتبط بوغبا بمغادرة يونايتد والرحيل إلى ريال مدريد، في ظل رغبة مواطنه زيدان، مدرب النادي الملكي، في التعاقد معه.

وأصر بوغبا على رغبته في خوض تحدٍ جديد في الفترة المقبلة، بينما أكد مينو رايولا، وكيل أعماله على أن اللاعب يريد الرحيل عن يونايتد، فيما يصر النادي على بقائه.

