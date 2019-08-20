دوليه

أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل. وأفاد هونيس (67 عاما) لصحيفة «بيلد» الألمانية على هامش دورة للغولف أول من أمس بانه سيبقى في مجلس الاشراف على النادي ولكن «سأتخلى عن رئاستي عندما يحين الوقت». ويعقد بايرن اجتماعه السنوي في نوفمبر المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيسا جديدا للعملاق البافاري. ويترك هونيس منصبه كرئيس لبايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 عاما، وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية بين 2001 و2016 وتولى مؤقتا بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وهو حاليا نائبه في مجلس الاشراف على النادي. وانضم هونيس الى بايرن عام 1970 كلاعب ثم اعتزل بعدها بتسعة أعوام لتولي مهمة المدير العام عام 1979، وقاد النادي خلال هذه الفترة لاحراز لقب «البوندسليغا» 24 مرة، والكاس 14 مرة، ودوري أبطال اوروبا عامي 2001 و2013. وحكم على هونيس في 2014 بالسجن لثلاثة أعوام ونصف العام بسبب التهرب الضريبي، قبل أن يستفيد من الافراج المشروط بعد 14 شهرا على سجنه واستعاد منذ نوفمبر 2016 منصبه كرئيس لبايرن بعد أن تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر بحقه.

ويأتي تنحي هونيس مع عودة الحارس الدولي السابق أوليفر كان الى بايرن اعتبارا من 2020 تحضيرا لvخلافة كارل هاينتس رومينيغه في منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري في 2021.

