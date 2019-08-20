دوليه

أهدى ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد وصيف البطل الفوز في مستهل الموسم على حساب ضيفه وجاره خيتافي 1-0 أول من أمس في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني، وذلك في مباراة أكملها الفريقان بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأخيرة للشوط الأول.

وسجل موراتا هدف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في الدقيقة 23 بكرة رأسية بعد تمريرة عرضية للإنكليزي كريان تيربيير القادم هذا الموسم من توتنهام الإنكليزي، قبل أن يطرد خورخي مولينا من خيتافي في الدقيقة 38 بعد تغيير لون البطاقة إثر الرجوع لتقنية الفيديو «في أيه آر»، ثم رينان لودي من صاحب الأرض في الدقيقة 42 لحصوله على إنذار ثان.

وكانت الفرصة قائمة أمام موراتا لإضافة هدف ثان من ركلة جزاء انتزعها الوافد الجديد البرتغالي جواو فيليكس، لكن الحارس دافيد سوريا تألق في وجه المهاجم السابق لريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي وتشلسي الإنكليزي.إلا أن الهدف الذي سجله في الشوط الأول كان في نهاية المطاف كافيا لمنح أتلتيكو فوزه الخامس تواليا على خيتافي الذي لم يذق طعم الانتصار على جاره منذ نوفمبر 2011 (3-2).

وعلى غرار أتلتيكو، بدأ إشبيلية مشواره بفوز أيضا لكن خارج قواعده على إسبانيول الكاتالوني 2-0.وخاض النادي الأندلسي مباراته الرسمية الأولى بقيادة مدرب إسبانيا وريال مدريد السابق جولن لوبيتيغي الذي تسلم الاشراف عليه في يونيو خلفا لبابلو ماشين المقال من منصبه قبل انتهاء الموسم، نتيجة خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لمسابقة «يوروبا ليغ» على يد سلافيا براغ التشيكي. واستهل لوبيتيغي مغامرته الجديدة بأفضل طريقة مع سادس الموسم الماضي، وذلك بفضل الوافد الجديد سيرغيو ريغيلون المعار من ريال مدريد، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 44، قبل أن يؤكد نوليتو الفوز الرابع تواليا لإشبيلية على إسبانيول بهدف في الدقيقة 86. ولم يكن الفريق الأندلسي الآخر ريال بيتيس موفقا بقدر إشبيلية، إذ سقط على أرض بلد الوليد بهدف للورين مورون (68) مقابل هدفين لسيرغيو غوارديولا (63) وأوسكار بلانو (89)، متأثرا بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 8 بعد طرد مدافعه جويل روبليس.وتغلب ديبورتيفو ألافيس على ضيفه ليفانتي بهدف سجله التشيلي غييرمو ماريبان في الدقيقة 54.

