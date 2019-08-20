دوليه

سحب أتلتيكو مدريد، الشكوى المقدمة منه ضد برشلونة، فيما يخص انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان للفريق الكاتالوني. وقرراتلتيكو تقديم شكوى ضد برشلونة في 18 يوليو الماضي، طالبوا فيها بالحصول على 200 مليون يورو، بدعوى أن برشلونة تفاوض مع غريزمان في شهر مارس ، أي قبل تفعيل الشرط الجزائي في عقده. وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن أتلتيكو مدريد قرر أمس، سحب شكواه ضد برشلونة، لتتأكد بذلك صحة وقانونية توقيع برشلونة مع غريزمان.

يشار إلى أن غريزمان انضم لبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قرر الفريق الكاتالوني دفع 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد.

