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دوليه

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موراتا حزين بسبب ركلة الجزاء


أبدى مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، حزنه بعد إهداره ركلة جزاء أمام خيتافي، كانت لتحسم فوز فريقه في الجولة الأولى من الدوري الاسباني رغم انتصار فريقه في النهاية بهدف نظيف من توقيع اللاعب نفسه. وصرح موراتا قائلاً: «لقد أهدرت ركلة جزاء وجعلت فريقي يركض أكثر من اللازم. بالتأكيد لو كنت سجلتها لكان الوضع مختلفا في الدقائق الاخيرة من اللقاء». وأبرز موراتا، أهمية أن يستهل الفريق المدريدي، البطولة بانتصار والظفر بالثلاث نقاط. وقال «هذه هي كرة القدم، الأهم أننا فزنا، لأنه كان من الضروري الفوز أمام فريق صعب للغاية مثل خيتافي». وأشاد موراتا بالأداء الذي قدمه زميله المهاجم الصاعد جواو فيليكس والذي غادر الملعب بسبب مشكلات عضلية. وأضاف موراتا «إنه لاعب يمتلك مهارة مدهشة وإذا ما واصل طريقه بهذا الشكل فسيكون من بين الأفضل في العالم، نحن سعداء بوجوده معنا».


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