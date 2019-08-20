دوليه

حسم إينتراخت فرانكفورت، سابع الموسم الماضي، مواجهته مع ضيفه هوفنهايم 1-0 بهدف سجله بعد 36 ثانية على انطلاق اللقاء وذلك في المرحلة الأولى من الدوري الألماني.وجاء الهدف الوحيد في المباراة إثر ركلة ركنية لعبت قصيرة للصربي فيليب كوستيتش، فحولها الأخير الى النمساوي مارتن هينتيريغر الذي سددها مباشرة في شباك الحارس أوليفر بان. وحاول هوفنهايم جاهدا العودة الى اللقاء وسنحت له العديد من الفرص، سجل منها هدفين ألغيا بداعي التسلل، ثانيهما في الوقت بدل الضائع، ليكون هدف الثانية 36 الفاصل بين الفريقين. وهو الفوز الثالث تواليا لإينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم الذي لم يذق طعم الانتصار في ملعب منافسه منذ 9 أبريل 2016 (2-0).

من ناحية أخرى، حقق لايبزيغ، ثالث الموسم الماضي، فوزا كبيرا خارج الديار على يونيون برلين الوافد الى دوري الاضواء للمرة الاولى في تاريخه، بنتيجة 4-0.وقد استغلت جماهير يونيون ظهور فريقها الاول في البوندسليغا للاحتجاج على الطريقة التي يدار بها نادي لايبزيغ المملوك من شركة «ريد بول» النمساوية لمشروب الطاقة.

