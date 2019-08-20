دوليه

أحرز الروسي دانييل ميدفيديف أول ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة بفوزه بدورة سينسيناتي الاميركية للتنس على حساب البلجيكي دافيد غوفان 7-6 (3/7) و6-4 أول من امس، فيما حققت الاميركية ماديسون كيز لقبها الخامس في مسيرتها بفوزها على الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين 7-5 و7-6 (7-5).

ورفع ميدفيديف، المصنف ثامنا عالميا، كأس احدى دورات الماسترز للألف نقطة للمرة الاولى في مسيرته بعد محاولتين فاشلتين هذا العام أمام «المشاغب» الأسترالي نيك كيريوس في واشنطن والاسباني رافايل نادال في مونتريال الاسبوع الماضي.وبات ميدفيديف خامس لاعب روسي يحرز لقب احدى دورات الماسترز بعد كل من مارات سافين، نيكولاي دافيدينكو، أندري شيزنوكوف وكارن خاتشانوف.

وعبر ميدفيديف عن سعادته بالفوز بالقول «لقد كانت افضل ثلاثة اسابيع في مسيرتي»، مضيفا «كانت عقليتي الافضل، وإرسالي الافضل واسلوبي ثابتا». وأردف الروسي الذي أنهى اللقاء امام منافسه غوفان بكرة ساحقة بعدما انقذ محاولة كسر ارساله في المجموعة الاخيرة «لم اخض اي مباراة سيئة، وآمل في أن أتابع على المنوال ذاته في الاسابيع المقبلة».ونجح ميدفيديف في كسر ارسال منافسه في المجموعة الاولى ليتقدم 4-1، قبل أن يرد البلجيكي بقوة ويعادل الكفة، ما دفع الروسي إلى حسم هذه المجموعة لصالحه بشوط فاصل «تاي بريك».

وعند السيدات، حققت الاميركية ماديسون كيز لقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية بفوزها في نهائي الدورة الاميركية، احدى دورات البريمير الخمس، على الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا 7-5 و7-6 (7-5). وأظهرت كيز (24 عاما) عزيمة قوية بعد أن عوضت خسارتها لإرسالها في كل من المجموعتين، وعادت من بعيد لتحقق لقبها الثاني هذا الموسم، بعد دورة تشارلستون الاميركية في أبريل الماضي والذي كان الاول لها على الملاعب الترابية.

