دوليه

أبدى نادي فيورنتينا الإيطالي اهتمامه بضم لاعب الجناح الدولي السابق الفرنسي فرانك ريبيري الذي رحل أخيراً عن بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الاخيرة، بحسب ما أعلن دانييلي برادي المدير الرياضي للفريق الإيطالي.

وقال برادي بعد فوز فريقه أمس الأول على مونزا 3-1 ضمن منافسات كأس إيطاليا «ريبيري؟ نحبه كثيرا، ولكن مثل جميع اللاعبين الكبار، فهو يفكر بالاحتمالات». وتابع «نريد التعاقد معه ولكننا لا نملك امكانية دفع الملايين، على غرار الاندية العربية او الروسية»، قبل أن يختم «ولكن في حال أراد متابعة اللعب على أعلى المستويات، فان فريق فيورنتينا ينتظره».

وغادر ريبيري، البالغ 36 عاما، صفوف بايرن ميونيخ مع انتهاء عقده في الموسم المنصرم بعدما أمضى 12 عاما في بافاريا، حيث فاز، من بين العديد من الالقاب، بالدوري الالماني تسع مرات وبالكأس المحلية ست مرات ودوري ابطال اوروبا 2013 على حساب بوروسيا دورتموند. كما دافع عن الوان المنتخب الفرنسي في 91 مبارة دولية سجل 16 هدفاً خلالها.

ويفتتح فيورنتينا، صاحب المركز السادس عشر في الموسم المنصرم في الـ «سيري أ»، الموسم الجديد 2019 - 2020 بلقاء صعب على ارضه امام نابولي السبت.

