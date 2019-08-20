محلية

نعم شعرة هي التي تفصل بين الحق والباطل او الصح والخطأ... فبعد مقالتي الاخيرة التي ركزت على الاهتمام بباقي الالعاب واهمال كرة القدم لان حتى الاتحاد يتهرب من الاجتماع لاخذ قرارهم الفني او الاداري بحق المدرب... متعمدا.

فقد اتصل بي وارسل لي وشكرني الكثير من الرياضيين على موضوع المقالة السابقة للتركيز على الالعاب الفردية او الجماعية التي تحقق انجازاتها يوما بعد يوم... وهنا بعض المواضيع الصح والخطأ التى نواجهها يوميا..... ألا وهي:

استمرار انجازات منتخب العاب القوى تتحقق في بيروت بالبطولة العربية للناشئين الذين حققوا الى الان سبع ميداليات منها ذهب وهو انجاز يحسب لمن أهلهم لكي يصلوا الى منصات التتويج العالية مستقبلا... فرجاء تذكروا اسم: عبدالله محمد ذهبية بالقرص وهشام العلي فضية بالقفز العالي وصالح الصدر ببرونزية بالقرص ايضا «تذكروهم وتكلموا عنهم فهم ابطال».

وكذلك اتصل الاخ الكبير الفريق متقاعد ناصر صالح رئيس اتحاد اليد وفاجأني بنتائج منتخبات الناشئين والشباب في البطولة الدولية «الصداقة بالمجر باسم: سييليا كب» حيث انهم احرزوا البطولة في مشاركة دول عريقة باللعبة مثل السويد وفرنسا... فرجاء لا تنسوا هذا الفريق الى ان نحصل على بعض من اسمائهم مستقبلا.

وما آلمني هو اخي العزيز لاعب الطائرة الدولي فوزي معتوق بعد ان تم تعينه بمنصب امين السر العام لاتحاد الطائرة وهو يقع في خطأ فردي او مشترك مع رئيس الاتحاد الجديد على اللعبة في ارسال دعوة الجمعية العمومية واسماء الاتحاد السابق للاندية لمناقشة ميزانية فات عليها سنتان ولا تدخل في اختصاصاتهم.... الادارة علم وفن..... والله من وراء القصد.

