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دمشق - أ. ف. ب: ندّدت دمشق أمس بدخول آليات عسكرية تركية قالت إنها «محملة بالذخائر» إلى جنوب محافظة إدلب، غداة سيطرة الجيش السوري على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة خان شيخون الواقعة في المنطقة، فيما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض عن قصف سوري وروسي لمنع الرتل من التقدم.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس صباح أمس رتلاً عسكرياً مؤلفاً من قرابة خمسين آلية من مصفّحات وناقلات جند وعربات لوجيستية بالإضافة إلى خمس دبابات على الأقل، في طريقه إلى مدينة معرة النعمان الواقعة على بعد 15 كيلومتراً شمال خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي والتي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي التكفيري.

وجاء دخول التعزيزات غداة تمكن وحدات الجيش السوري وبإسناد جوي روسي من دخول الأطراف الشمالية الغربية لخان شيخون، التي من شأن استكمال السيطرة عليها أن يؤدي إلى حصار ريف حماة الشمالي المجاور حيث توجد أكبر نقاط المراقبة التركية في بلدة مورك، وفق المرصد.

وأفاد المرصد ، وهو الواجهة الإعلامية لجماعة «الإخوان المسلمين» ومقره لندن، عن استهداف مقاتلة روسية شاحنة صغيرة تابعة للفصائل التكفيرية كانت تستطلع الطريق أمام الرتل عند الأطراف الشمالية لمعرة النعمان، ما تسبّب بمقتل مسلح من فصيل «فيلق الشام» الإرهابي المدعوم من تركيا. وتوقّف الرتل لوقت قصير قبل أن يكمل طريقه، وفق مراسل فرانس برس، إلى وسط المدينة. ولدى وصوله إلى وسط معرة النعمان، نفّذت مقاتلات سورية وأخرى روسية ضربات على أطراف المدينة، «في محاولة لمنع الرتل من التقدّم»، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس.

واعترفت تركيا بقصف قافلتها، واعتبرت الغارة انتهاكاً للاتفاقات مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان «على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهناها إلى سلطات روسيا الاتحادية، تستمر العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام في منطقة إدلب في انتهاك للمذكرات والاتفاقات القائمة مع روسيا».

وفي دمشق نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تنديده بدخول «آليات تركية محمّلة بالذخائر.. في طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين من جبهة النصرة، الأمر الذي يؤكد مجدداً استمرار الدعم الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات الإرهابية».

واعتبر المصدر أن «هذا السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي».

ويخوض الجيش السوري معارك شرسة ضد إرهابيي «النصرة» عند الأطراف الشمالية الغربية لخان شيخون. وقال عبد الرحمن إن قوات النظام تتحرّك على محورين، إذ «تحاول التوسّع من نقاط سيطرتها في خان شيخون باتجاه شمال المدينة للسيطرة على طريق استراتيجي سريع» يمر جزء منه في إدلب ويربط مدينة حلب (شمال) بدمشق.

ويعمل الجيش السوري من جهة ثانية «على التقدم إلى خان شيخون من جهة الشرق، ما سيمكّنها من فرض حصار مطبق على ريف حماة الشمالي الذي يضم أكبر نقطة مراقبة للقوات التركية في بلدة مورك».

وقال ناجي مصطفى، الناطق باسم مايسمى فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» الموالية لتركيا، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن «التعزيزات التركية كانت في طريقها باتجاه نقاط القوات التركية في مورك». واتهم روسيا، حليفة دمشق، باتباع «سياسة الأرض المحروقة من أجل السيطرة على خان شيخون وريف حماة الشمالي».

ومنطقة إدلب مشمولة مع محيطها باتفاق روسي تركي منذ سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة القوات الحكومية والفصائل التكفيرية. ويقضي الاتفاق بوقف لإطلاق النار وبسحب الفصائل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الإرهابية من المنطقة المعنية. لكن، وإن كان أدى الى تراجع في وتيرة العنف لبعض الوقت، لم يتم تنفيذه.

