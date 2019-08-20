عربيات ودوليات

أنقرة الوكالات: أعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس، أن الشرطة اعتقلت 418 شخصا، في 29 إقليما، ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني. وجاء ذلك بعد الإعلان عن إقالة 3 رؤساء بلديات لمدن كبرى جنوب شرقي البلاد، في إطار تحقيق مرتبط بالإرهاب، وتعيين مسؤولين حكوميين مكانهم.

واتهم بيان وزارة الداخلية التركية، الذي نشر على «تويتر»، رؤساء بلديات حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد بمساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور. وفاز رؤساء البلديات الثلاثة في انتخابات رؤساء البلديات في مدن ديار بكر وماردين وفان في الانتخابات المحلية، التي جرت في مارس. وتعد ديار بكر أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيين حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان حذر، العام الماضي، بأنه سيقيل أي رئيس بلدية ينتخب في الانتخابات المحلية، التي جرت في وقت سابق من هذا العام، إذا تبين أن له صلة بالإرهاب.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني. وينفي الحزب ذلك ويقول إن الحكومة تستهدفه جورا.

ووصف حزب الشعوب الديموقراطي في بيان الخطوة بأنها «انقلاب سياسي جديد وواضح»، معتبرا إيقاف رؤساء البلديات الثلاثة «خطوة معادية للإرادة السياسية للشعب الكردي».

