عربيات ودوليات

بدأت السلطات المختصة في مصر في بحث تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد فضائيات جماعة الإخوان المسلمين التي تبث من تركيا، حيث شهدت الآونة الأخيرة تصاعد عمليات سرقة الأفلام والمسلسلات المصرية وإذاعتها بشكل غير قانوني.

وأكد عبد الرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، أنه سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة قنوات الإخوان في تركيا بعد سرقة الأعمال الدرامية وعرضها على قنواتهم الخاصة.

وأوضح رشاد أن ما تفعله قنوات الإخوان يعد سرقة للوجدان والعقل والإبداع المصري بدون أي مقابل مادي أو حماية فكرية، وشدد على أهمية هذه الخطوة؛ لوقف عمليات القرصنة التي تمارسها قنوات الإخوان بحق الأعمال الدرامية المصرية، ومن بينها مسلسلات «سوق العصر»، و«كفر دلهاب»، وغيرها، لحماية الملكية الفكرية وفق الاتفاقيات الدولية.

من جهته، أوضح جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، أن الهيئة تسير في خطوات عديدة، من خلال التنسيق بين كل الجهات المعنية، والمستشارين القانونين لبحث خطة التحرك ضد هذه التصرفات المخالفة التي تقوم بها هذه القنوات الإخوانية، لافتا أن القوانين الدولية المنظمة للأمر تحاسب على التجاوزات الصادرة من قنوات الإخوان، وخاصة أن هذا الأمر تكرر مرات عديدة، وما تزال هذه القنوات الإخوانية تمارس هذه المخالفات.

