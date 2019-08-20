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واشنطن - الوكالات: بعد ايام قليلة من جريمتين ادتا معا الى سقوط 31 قتيلا، ذكرت شبكة «سي ان ان»، امس، ان السلطات الأميركية اعتقلت 3 اشخاص كانوا يخططون لهجمات باطلاق نار عشوائي على حشود.

وأوضحت ان مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة مدينة نورواك في ولاية اوهايو كشف ان المتهم الأول، الذي تم القبض عليه، هو براندون فيكشول (22 عاما)، الذي احتجز في ولاية كونيتيكت، بعد ان اعلن على صفحته على فيسبوك نيته اطلاق النار العشوائي على جموع.

وقال مسؤولو انفاذ القانون ان فيكشول حاول الحصول على مخازن رصاص، ذات سعة اكبر، وتعديل بندقيته.

وأفادت الشرطة بأنه تم العثور على العديد من الأسلحة في منزله، بما في ذلك مسدس وبندقية ومصوب ليزر وذخيرة بكميات كبيرة ودروع وخوذة بالستية ومعدات تكتيكية اخرى.

واتهمت السلطات فيكشول بحيازة مخازن اسلحة، وزيادة قدرات بندقيته.

وقالت «سي ان ان» ان فيكشول يمثل امام المحكمة في 6 سبتمبر المقبل، بعدما افرج عنه بكفالة.

أما الجريمة الثانية، ترتبط بشاب يدعى تريستان سكوت ويكس الذي اعتقلته السلطات بعد ان كتب سلسلة من الرسائل الى صديقته السابقة، هدد فيها بفتح النار على الجموع، ربما في مدرسة، واطلاق الرصاص على 100 شخص على الأقل.

لكن صديقته السابقة سارعت بابلاغ رجال انفاذ القانون بخططه. وقال شريف مقاطعة فولوسيا في ولاية فلوريدا ان الشرطة عثرت على بندقية صيد من عيار 22 و400 طلقة في شقة ويكس.

بينما يتعلق الهجوم الثالث بشخص متهم بالتهديد باطلاق النار في مركز الجالية اليهودية في مدينة يونغستاون في اوهايو، حيث لاحظت الشرطة مقطعا مصورا غريبا على حساب انستغرام عائد لجيمس باتريك ريردون (20 عاما).

وفي الفيديو يظهر شخص يطلق النار من سلاح على المركز اليهودي، دون ان يؤكد ضباط انفاذ القانون ما اذا كان الشخص هو ريردون او اي شخص آخر.

وألقت السلطات القبض عليه، ووضعته قيد الحبس، بعد اتهامه بسلوك عنيف على الانترنت وتوجيه تهديدات متشددة.

يذكر ان الولايات المتحدة شهدت في وقت سابق من الشهر الجاري مقتل 22 شخصا في اطلاق نار في احد متاجر وولمارت في في ال باسو بولاية تكساس، فيما قالت السلطات انه جريمة كراهية لها دوافع عنصرية.

وبعد 13 ساعة فقط من هذا الحادث، قتل مسلح آخر في وسط دايتون بولاية اوهايو 9 اشخاص، وأصيب العشرات ايضا في الهجومين.

